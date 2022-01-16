У неділю у 19-му турі чемпіонату Німеччини відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 1:1

Голи: Грегоріч, 38 – Камада, 22

Армінія – Гройтер Фюрт – початок матчу о 18:30

Байєр у матчі з двома нереалізованими пенальті здолав Борусію М, Баварія завдяки хет-трику Лєвандовскі розгромила Кельн

У першому матчі дня Аугсбург приймав Айнтрахт. Господарі пропустили ще до середини тайму^ Камада опинився віч-на-віч з Гікєвічем і вивів "орлів" вперед. Згодом Ліндстрьом перевірив на міцність ліву стійку. Незадовго до перерви Грегорічу вдалось вирівняти становище і після відпочинку команди почали з чистого листа.

Н'Діка на 51-й хвилині вивів Айнтрахт вперед, однак VAR угледів офсайд і гол скасували. Ліндстрьом за дві хвилини до завершення матчу міг принести гостям три очки, але вище всяких похвал зіграв голкіпер. Як наслідок, бойова нічия, яка не дозволила Айнтрахту увірватися у топ-6 Бундесліги.

Борусія Д розгромила Фрайбург і впритул наблизилась до Баварії