Аугсбург впевнено переміг Хоффенхайм на виїзді, забивши чотири голи

Прем'єрний матч 15-го туру чемпіонату Німеччини завершився ефектною звитягою Аугсбурга над Хоффенхаймом (2:4).

Хоффенхайм до цього матчу не знав перемог протягом трьох турів, відставши від зони ЛЧ вже на 4 очки, в той час як Аугсбург в останніх чотирьох матчах тричі виграв. В разі звитяги над зінсхаймцями відстань між цими командами зменшилась би до одного заліrового балу, тож колективам було за що боротися. Фаворитом, звісно ж, залишався Хоффенхайм.

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Рахунок було відкрити вже на 11-й хвилині зусиллями Нідерлехнера, який легко переграв Акпогуму та пройшов до штрафного, звідки викотив пас на Макса – той забивав вже у порожні ворота . Хоффенхайм, однак, відігрався вже на 14-й після класної комбінації з потужним дальнім ударом Скова. Нічия протрималася аж до перерви, а після неї Аугсбург шокував одразу двома голами: на 51-й Макс оформив дубль з пенальті, а на 56-й Єнсен з пасу Нідерлехнера вийшов віч-на-віч з Бауманном – 1:3.

Хоффенхайм повернувся у гру на 80-й хвилині внаслідок подачі з лівого флангу та замикання Локадії головою в дальній кут, однак на 85-й господарі пропустили вчетверте – Аугсбург реалізував контратаку 2-в-1 з вирішальним ударом Яго. Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 2:4.

Таким чином, Хоффенхайм залишився на восьмій позиції з 21 очком в активі, в той час як Аугсбург, набравши 20 залікових балів, піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці.

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