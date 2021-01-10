У неділю у 15-му турі Бундесліги відбулось два поєдинки. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 15-й тур

Аугсбург – Штутгарт – 1:4

Голи: Ріхтер, 46 – Гонсалес, 8 (пен.), Вамангітука, 29, Кастро, 62, Дідаві, 87

Вилучення: Ріхтер, 76 (Аугсбург, друга жовта картка)

Армінія – Герта – початок матчу о 19:00

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Штутгарт розпакував ворота Аугсбурга вже на початку матчу. Різ Оксфорд порушив правила у власному штрафному майданчику і арбітр вказав на точку. Пенальті чітко реалізував Ніколас Гонсалес, розвівши голкіпера і м'яч по різних кутах. В середині тайму Борна Соса отримав довгу передачу з глибини, протягнув сферу лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик Аугсбурга. Захисники "фугерів" проскочили повз м'яч і Сілас Вамангітука подвоїв перевагу гостей.

По перерві самовіддана гра Марко Ріхтера принесла свої плоди: випередивши захисників на підступах до штрафного майданчика він віддав на ліво на Рубена Варгаса, увірвався у володіння Грегора Кобеля і, отримавши пас у відповідь, скоротив рахунок у зустрічі. Однак, радість господарів тривала недовго – Гонсало Кастро на 62-й хвилині знову збільшив відрив Штутгарта до двох голів.

В середині другого тайму господарі залишились у меншості – головний герой матчу протягом трьох хвилин отримав дві жовті картки і перетворився у антигероя поєдинку. Чисельну перевагу "шваби" реалізували наприкінці зустрічі зусиллями Даніеля Дідави, завершивши таким чином розгром суперника.

Перемога принесла Штутгарту 21 очко і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Аугсбург з 10-ма пунктами одинадцятий.

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