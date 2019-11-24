Аугсбург у більшості познущався над Гертою: 12-й тур Бундесліги, неділя

У неділю 12-й тур Бундесліги завершувало два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 12-й тур

Аугсбург – Герта – 4:0

Голи: Макс, 17, Кордова, 26, Хан, 52, Нідерлехнер, 80

Вилучення: Ярстейн, 28 (червона картка, Герта)

Хоффенхайм – Майнц – матч розпочнеться о 19:00

РБ Лейпциг розгромив Кельн, Вольфсбург перед матчем з Олександрією здолав Айнтрахт: 12 тур Бундесліги, субота

12-й тур у неділю відкривав матч представників трясовини турнірної таблиці Бундесліги – Аугсбурга та Герти. Перші п’ятнадцять хвилин пройшли за рівної гри: команди створили по кілька не надто небезпечних моментів і більше боролись за центр поля, аж поки господарі не забили – Філіпу Максу вдався штрафний з далекої відстані. Після його потужного удару м’яч влучив у лівий нижній кут воріт, не залишивши жодних шансів голкіперу.

В середині першого тайму Серхіо Кордова збільшив перевагу Аугсбурга, пробивши низом по центру воріт. І одразу ж гості залишились без голкіпера: Руне Ярстейн у відчайдушному підкаті збив суперника і побачив перед собою червону картку. Незадовго до закінчення першої половини зустрічі Аугсбург зусиллями Андре Хана забив втретє, але арбітр, скориставшись системою VAR, взяття воріт відмінив.

По перерві Хан таки досяг свого, пробивши потужним ударом повз воротаря у лівий кут воріт. Герта час від часу намагалась огризатись, як наприклад удар Даві Зельке на 57-й хвилині, однак пострілам бракувало точності. Натомість господарі не зупинялись і на 80-й хвилині Флоріан Нідерлехнер довів рахунок до непристойного.

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