Аугсбург розгромив Майнц завдяки хет-трику Фіннбогасона: 20 тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 20 туру Бундесліги Аугсбург вдома розбив Майнц. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 20 тур

Аугсбург – Майнц – 3:0

Голи: Фіннбогасон, 8, (пен), 34, (пен), 54

Штутгарт – Фрайбург – початок матчу о 19:00

Аугсбург вдома розгромив Майнц. Вже на 8 хвилині Фіннбогасон відкрив рахунок ударом з пенальті, а ще до перерви відзначився з позначки вдруге. По перерві ісландець оформив хет-трик і зробив перевагу Аугсбурга розгромною.

Завдяки цій перемозі Аугсбург набрав 18 очок та розташувався на 15 позиції, Майнц з 27 пунктами залишився на 11 сходинці.