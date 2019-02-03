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Аугсбург розгромив Майнц завдяки хет-трику Фіннбогасона: 20 тур Бундесліги, матчі неділі

18:27 44 Читать на русском
Аугсбург розгромив Майнц завдяки хет-трику Фіннбогасона: 20 тур Бундесліги, матчі неділі
Герой матчу Фіннбогасон / Твіттер ФК Аугсбург

В матчі 20 туру Бундесліги Аугсбург вдома розбив Майнц. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 20 тур

Аугсбург – Майнц – 3:0

Голи: Фіннбогасон, 8, (пен), 34, (пен), 54

Штутгарт – Фрайбург – початок матчу о 19:00

Аугсбург вдома розгромив Майнц. Вже на 8 хвилині Фіннбогасон відкрив рахунок ударом з пенальті, а ще до перерви відзначився з позначки вдруге. По перерві ісландець оформив хет-трик і зробив перевагу Аугсбурга розгромною.

Завдяки цій перемозі Аугсбург набрав 18 очок та розташувався на 15 позиції, Майнц з 27 пунктами залишився на 11 сходинці.

Німеччина20 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Майнц: Неділя 03 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
3 : 0
Майнц
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