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Аугсбург оголосив про підписання Ліхтштайнера

22:41 120 Читать на русском
Аугсбург оголосив про підписання Ліхтштайнера
Штефан Ліхтшайнер / Reuters

Захисник Штефан Ліхтштайнер офіційно приєднався до німецького Аугсбурга.

Штефан Ліхтштайнер став гравцем Аугсбурга на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт німців.

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35-річний захисник, який має у своєму активі 105 матчів за збірну Швейцарії, уклав з Аугсбургом однорічний контракт – до 30 червня 2020 року.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Ліхтштайнер виступав за лондонський Арсенал, за який провів 23 матчі у всіх турнірах, забивши при цьому 1 гол і віддавши 1 результативну передачу. До цього швейцарець протягом 7 років виступав за Ювентус.

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