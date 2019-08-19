Аугсбург оголосив про підписання Ліхтштайнера

Захисник Штефан Ліхтштайнер офіційно приєднався до німецького Аугсбурга.

Штефан Ліхтштайнер став гравцем Аугсбурга на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт німців.

Арсенал офіційно оголосив про відхід Велбека та Ліхтштайнера

35-річний захисник, який має у своєму активі 105 матчів за збірну Швейцарії, уклав з Аугсбургом однорічний контракт – до 30 червня 2020 року.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Ліхтштайнер виступав за лондонський Арсенал, за який провів 23 матчі у всіх турнірах, забивши при цьому 1 гол і віддавши 1 результативну передачу. До цього швейцарець протягом 7 років виступав за Ювентус.

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