Аугсбург офіційно призначив нового тренера

Аугсбург визначився із заміною для Мартіна Шмідта, який вчора був звільнений з посади головного тренера.

Новим наставником баварців став 48-річний Хайко Херрліх, інформує офіційний сайт клубу.

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду

Угода німецького фахівця розрахована до 30 червня 2022 року. Колишній нападник Борусії Д та збірної Німеччини (один гол в п'яти матчах за національну команду) залишався без роботи після звільнення з Байєра у грудні 2018 року. Херрліх взяв річну паузу у тренерській діяльності, однак пропозиція 14-ї команди Бундесліги його зацікавила.

Нагадаємо, Аугсбург має серію з трьох поразок поспіль і випереджає зону перехідних матчів на п'ять пунктів.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – найперспективніший тренер Європи