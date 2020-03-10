toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОРОНАВІРУС ВАЛЕНСІЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЕМ

Аугсбург офіційно призначив нового тренера

13:31 108 Читать на русском
Аугсбург офіційно призначив нового тренера
Хайко Херрліх / Сайт Аугсбурга

Аугсбург визначився із заміною для Мартіна Шмідта, який вчора був звільнений з посади головного тренера.

Новим наставником баварців став 48-річний Хайко Херрліх, інформує офіційний сайт клубу.

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду

Угода німецького фахівця розрахована до 30 червня 2022 року. Колишній нападник Борусії Д та збірної Німеччини (один гол в п'яти матчах за національну команду) залишався без роботи після звільнення з Байєра у грудні 2018 року. Херрліх взяв річну паузу у тренерській діяльності, однак пропозиція 14-ї команди Бундесліги його зацікавила.

Нагадаємо, Аугсбург має серію з трьох поразок поспіль і випереджає зону перехідних матчів на п'ять пунктів.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – найперспективніший тренер Європи

blog_ava
УЄФА розглядає варіант із зупинкою Ліги чемпіонів та Ліги Європи, – ЗМІ
13:05
2253
Теги
Німеччина Аугсбург Аугсбург Хайко Херрліх Хайко Херрліх
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
19
хв
Валенсія
22:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук