У п'ятницю 29-й тур чемпіонату Німеччини відкривала дуель між аутсайдерами турнірної таблиці. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Аугсбург, відрив якого від зони вильоту у Бундеслізі становив лише 5 очок, приймав одного з конкурентів за виживання – Штутгарт. Господарі вийшли вперед доволі швидко: вже на восьмій хвилині Бельйо головою вгатив сферу у сітку після навісу від Майєра з правого флангу.

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За трохи шваби могли відігруватись, але після розкішного прострілу від Фюхріха, одразу декілька гравців пролетіли повз м'яч.

"Фугери", традиційно для домашніх матчів, після гола віддали ініціативу супернику, ловлячи його на контратаках. Відновити статус-кво Штутгарт зумів лише наприкінці зустрічі: Ендо доволі чудернацько прийняв навіс у воротарський (спіймавши м'яч поміж ніг і затиснувши його колінами на декілька секунд) і пробив. Кіпер зреагував, але вже у падінні японець доправив сферу у сітку.

Господарі на останніх хвилинах могли вирвати перемогу, але після прострілу з лінії воріт м'яч несподівано влучив у груди Вамангітуці і просвистів повз стійку.

Нічия принесла Аугсбургу 30 очок і тринадцяту сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Штутгарт набрав 25 балів і залишився шістнадцятим.

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