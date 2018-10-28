Аугсбург атмосферно відсвяткував 111-й День народження в стилі ретро – це потрібно побачити

Німецький клуб продемонстрував приклад, як потрібно шанувати свої традиції.

Аугсбург відсвяткував своє 111-річчя. 20 жовтня 1907 року попередник клубу Алеманнія зіграла перший матч в історії. 20 жовтня 2018 року в матчі 8 туру Бундесліги проти РБ Лейпциг "фуггери" класно провели свято, проникнувшись атмосферою давнини.

Реал випустив лімітовану серію ретро-футболок

Для гравців команди пошили спеціальні ретро футболки, а тренер Мануель Баум також вибрав незвичайний лук.

Учасників матчу доставив на гру оформлений під старовинні часи автобус.

Соцмережі Аугсбурга працювали під ретро лого клубу і всі пости оформляли в стилі колишніх листівок.

Для вболівальників з нагоди свята були сюрпризи. Квитки по 19,07 євро та безплатне паркування для вінтажних автомобілів, а до WWK Арени їх підвозили карети.

Перед матчем на трьох трибунах глядачі розгорнули класні плакати, грала тогочасна музика. Все було максимально атмосферно – дух початку ХХ століття створений на ура.

Відзначимо, що матч між Аугсбургом і РБ Лейпциг завершився нульовою нічиєю. "Фуггери" спокійно розташувалися в середині турнірної таблиці Бундесліги.