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Аугсбург атмосферно відсвяткував 111-й День народження в стилі ретро – це потрібно побачити

21 жовтня 00:04 362 Читать на русском
Аугсбург атмосферно відсвяткував 111-й День народження в стилі ретро – це потрібно побачити
Аугсбург в стилі ретро / FCA

Німецький клуб продемонстрував приклад, як потрібно шанувати свої традиції.

Аугсбург відсвяткував своє 111-річчя. 20 жовтня 1907 року попередник клубу Алеманнія зіграла перший матч в історії. 20 жовтня 2018 року в матчі 8 туру Бундесліги проти РБ Лейпциг "фуггери" класно провели свято, проникнувшись атмосферою давнини.

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Для гравців команди пошили спеціальні ретро футболки, а тренер Мануель Баум також вибрав незвичайний лук.

Учасників матчу доставив на гру оформлений під старовинні часи автобус.

Соцмережі Аугсбурга працювали під ретро лого клубу і всі пости оформляли в стилі колишніх листівок.

Для вболівальників з нагоди свята були сюрпризи. Квитки по 19,07 євро та безплатне паркування для вінтажних автомобілів, а до WWK Арени їх підвозили карети.

Перед матчем на трьох трибунах глядачі розгорнули класні плакати, грала тогочасна музика. Все було максимально атмосферно – дух початку ХХ століття створений на ура.

Відзначимо, що матч між Аугсбургом і РБ Лейпциг завершився нульовою нічиєю. "Фуггери" спокійно розташувалися в середині турнірної таблиці Бундесліги.

Німеччина8 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - РБ Лейпциг: Субота 20 жовтня 2018

Аугсбург
Матч завершено
0 : 0
РБ Лейпциг
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Німеччина Аугсбург Аугсбург Аугсбург - РБ Лейпциг
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