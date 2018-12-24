Аугсбург – Вольфсбург – 2:3 – відео голів та огляд матчу

У матчі 17 туру Бундесліги Вольфсбург у драматичному матчі переміг на виїзді Аугсбург. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 17 тур

Аугсбург – Вольфсбург – 2:3

Голи: Хедіра, 49, Кордова, 59 – Гілявогі, 33, Вільям, 41, Герхарт, 89

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Аугсбург в рамках заключного туру першого кола Бундесліги вдома приймав Вольфсбург. Після першого тайму гості вигравали завдяки голам Жосуа Гілявогі та Вілліама, але по перерві Аугсбург відігрався зусиллями Рані Хедіри та Серхіо Кордови. Проте "вовки" на останніх хвилинах матчу зуміли вирвати перемогу після влучного удару Янніка Герхарта.

Вольфсбург завдяки цій перемозі вийшов на 5 позицію в турнірній таблиці, маючи 28 очок, Аугсбург на 15 сходинці з 15 очками.