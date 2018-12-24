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Аугсбург – Вольфсбург – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Аугсбург – Вольфсбург – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Аугсбург – Вольфсбург – 2:3 / ФК Аугсбург

У матчі 17 туру Бундесліги Вольфсбург у драматичному матчі переміг на виїзді Аугсбург. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 17 тур

Аугсбург – Вольфсбург – 2:3

Голи: Хедіра, 49, Кордова, 59 – Гілявогі, 33, Вільям, 41, Герхарт, 89

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Аугсбург в рамках заключного туру першого кола Бундесліги вдома приймав Вольфсбург. Після першого тайму гості вигравали завдяки голам Жосуа Гілявогі та Вілліама, але по перерві Аугсбург відігрався зусиллями Рані Хедіри та Серхіо Кордови. Проте "вовки" на останніх хвилинах матчу зуміли вирвати перемогу після влучного удару Янніка Герхарта.

Вольфсбург завдяки цій перемозі вийшов на 5 позицію в турнірній таблиці, маючи 28 очок, Аугсбург на 15 сходинці з 15 очками.

Німеччина17 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Вольфсбург: Неділя 23 грудня 2018

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Вольфсбург
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