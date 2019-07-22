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Барселона змушена повернути Audi безкоштовні автомобілі

11:58 902 Читать на русском
Барселона змушена повернути Audi безкоштовні автомобілі
Ліонель Мессі / Reuters

Компанія Audi припинила співпрацю з Барселоною.

Гравці Барселони мають повернути свої автомобілі концерну Audi, передає AS.

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За інформацією видання, компанія завершила співпрацю з Барселоною 30 червня і попросила повернути машини, які були виділені футболістам під час дії контракту.

Також зазначається, що в Audi були незадоволені тим, що гравці Барселони дуже часто використовували машини конкурентів компанії під час поїздок. Каталонці повинні повернути авто після завершення азійського турне.

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Барселона Барселона Іспанія
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