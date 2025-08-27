"Що ж, Пафос вперше в історії в Лізі чемпіонів. Серби, яких спонсорує "Газпром", до групового етапу турніру не пройшли. Переможний гол кіпріотів – це мистецтво. Також в Лізі вперше казахський Кайрат.

Кайрат сенсаційно переміг Селтік і вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів – 21-річний голкіпер відбив три пенальті

Ау, Динамо, яке собі ціни не може скласти, казахський, мать його, Кайрат вас переплюнув, обійшовши Селтік. І норвезький Буде-Глімт вперше в головному клубному турнірі. А кияни ходіть далі з мільйонними цінниками на пузі і невдоволеними хлєбалами.

Футбол треба любити, а не лише рахувати гроші. Вболівальників поважати, честь клубу берегти і не думати, що тобі весь світ повинен", – написав Василь Зима на своїй сторінці у Facebook.

Ліга чемпіонів: Пафос після Динамо шедевром викинув і Црвену Звезду, Буде-Глімт не допустив диво Штурма