"Облак – наш Мессі", – сказав одного разу головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне. Словенський голкіпер є найбільш високооплачуваним гравцем "рохібланкос", він заробляє 10 млн євро за сезон.

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Проте мадридський клуб вирішив скоротити зарплатну відомість і дав словенцю зрозуміти, що його трансфер до Саудівської Аравії буде корисним як для нього самого, так і для Атлетіко. Про це інформує Marca. Повідомляється, що зокрема воротар потрібен команді Кріштіану Роналду, Аль-Насру.

Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, Атлетіко вже знайшов Облаку заміну. Мадридський клуб вступив у переговорний процес із ПСВ стосовно воротаря Вальтера Бенітеса.

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