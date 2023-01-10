Мадридський клуб вирішив підписати Мемфіса Депая на заміну Жоау Феліша, який пішов у Челсі.

Вчора стало відомо про те, що лондонський Челсі орендує у Атлетіко Жоау Феліша. Оскільки для мадридського клубу ця втрата стане вже другою в атаці (після Куньї), "матрацники" змушені шукати заміну.

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Як повідомляє журналіст Cadena SER Ману Карреньо, Атлетіко вважає форварда Барселони Мемфіса Депая ідеальною заміною Фелішу. Контракт нідерландця з Барселоною розрахований до літа 2023 року, і каталонський клуб не перешкоджатиме відходу гравця.

Але у Атлетіко є конкурент – Севілья теж зацікавлена у послугах Депая.

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