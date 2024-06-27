Атлетіко знайшов заміну Довбику в Лаціо – клуб "шантажує" Жирону гравцем, який оформляв покер у ворота Реала
Атлетіко почав переговорний процес із Лаціо стосовно трансферу форварда Таті Кастельяноса.
Час Жирони для вирішення питання про продаж Артема Довбика спливає. Як інформує Insider Lazio, "кольчонерос" знайшли заміну українському форварду в Серії А. Повідомляється, що мадридський клуб має намір запропонувати Лаціо 18 млн євро (плюс бонуси) за нападника Таті Кастельяноса.
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Кастельянос перебрався до столиці Італії якраз-таки з Жирони. У своєму останньому сезоні в Ла Лізі він оформляв покер у ворота Реала, які в той момент захищав Андрій Лунін.
Сезон 2023/24 Кастельянос почав як резервіст Чіро Іммобіле, але ближче до кінця сезону після зміни головного тренера і приходу Ігора Тудора завоював місце в основному складі Лаціо. Однак Тудор покинув Лаціо.
У 46 матчах за "орлів" у всіх турнірах Таті забив 6 голів і оформив 3 гольові передачі.
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