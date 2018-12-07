Атлетіко знайшов заміну Дієго Кості та екс-форварду Дніпра, який став розчаруванням Сімеоне

Повернення форварда збірної Іспанії Дієго Кости до Атлетіко мало стати красивою голлівудською історією. Але спершу слабка форма, а тепер і травма змушують мадридців шукати йому підміну.

Дієго Сімеоне відчайдушно потребує альтернативи в атаці, і нападник Сельти Максі Гомес обраний на підміну Дієго Кості, який через травму змушений лягти на операційний стіл, пише іспанське видання Marca.

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Приїзд Кости з Челсі минулого січня став моментом надії Ванда Метрополітано, але проблеми з ігровою формою впродовж останнього часу переслідують іспанського "збірника".

Колишній форвард Дніпра Нікола Калініч розчаровує ще з літа – моменту свого переходу з Мілана. І навіть забитий скромному Сант-Андреу м'яч у Копа дель Рей не здатен змінити думку, що на роль альтернативи основному нападнику хорват не тягне.

У ці дні "матрацники" посилили пошуки в напрямку потенційних підписань у січні, оскільки стало відомо, що Коста пропустить до трьох місяців. Головний претендент на перехід до Атлетіко – Максі Гомес.

Сельті раніше вже доводилося відхиляти пропозиції з Англії та Китаю щодо продажу уругвайця, але наразі незрозуміло, яким чином галісійці поведуть себе за умови конкретної пропозиції від місцевого клубу.

Спортивний директор Андреа Берта вже готує кампанію на зимове трансферне вікно, але задля переїзду Гомеса до іспанської столиці мадридцям доведеться оминути чимало перешкод.

Одна з таких проблем ліміт Ла Ліги на зарплати. Мадридський Атлетіко вже витрачає 293 млн євро на ці виплати. Якщо жоден гравець не піде, то "матрацники" нікого не зможуть підписати. Проте, є імовірність, що піде відразу двоє – Калініч і Желсон Мартінш, які не стали своїми в команді Сімеоне.

Контрактом Гомеса передбачена клаусула, але її розмір – 50 млн євро – наводить на думку, що навряд мадридці заплатять таку суму.

Атлетіко багато витратив влітку, незважаючи на те, що досі має віддавати борги, накопичені в період спорудження нової арени. Звісно, взимку його боси хотіли б витратити орієнтовно половину суми, передбаченої, за підписання Гомеса, але для Сельти така пропозиція не є надто привабливою.

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