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Атлетіко знайшов в АПЛ зіркового кандидата на заміну Родрі

21:05 335 Читать на русском
Атлетіко знайшов в АПЛ зіркового кандидата на заміну Родрі
Граніт Джака / Reuters

Мадридський Атлетіко розглядає варіант із запрошенням одного з лідерів лондонського Арсенала Граніта Джаки.

Швейцарський хавбек став альтернативою резервісту Реала Маркосу Льоренте, повідомляє Mundo Deportivo.

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Атлетіко почав пошуки центрального півзахисника після того, як основний виконавець "матрацників" Родрі заявив про бажання покинути Ванда Метрополітано. Льоренте був першим кандидатом йому на підміну – Атлетіко нібито готовий був запропонувати Реалу 40 млн євро за 24-річного іспанця. Натомість "вершкові" хочуть отримати на 10 млн більше. Боси "кольчонерос" вважають, що трансфер Джаки може коштувати дешевше.

У сезоні 2018/19 Граніт Джака провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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