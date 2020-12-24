Півзахисник Арсенала Ейнслі Мейтленд-Найлс може спробувати свої сили у Ла Лізі.

Атлетіко зацікавлений у послугах англійського хавбека Ейнслі Мейтленд-Найлса, повідомляє The Daily Mail.

Тріпп'єр отримав серйозну дискваліфікацію і штраф за порушення правил про ставки – він не зіграє в 1/8 ЛЧ проти Челсі

Мадридський клуб хоче домовитись з Арсеналом про оренду 23-річного півзахисника до кінця нинішнього сезону. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне бачить в Ейнслі достойну заміну Кірану Тріпп'єру, якого нещодавно дискваліфікували за ставки на 10 тижнів.

У нинішньому сезоні АПЛ Мейтленд-Найлс провів 8 матчів.

Ман Сіті розгромив Арсенал у Кубку ліги: продовження кошмару "канонірів", жодних змін для Зінченка та необхідність VAR