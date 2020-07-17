Атлетіко здолав Хетафе, Леванте переграв Сельту, Мальорка поступилась Гранаді і вилетіла з Ла Ліги

У рамках 37-го туру Ла Ліги відбулось 4 матчі. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 37-й тур

Хетафе – Атлетіко – 0:2

Голи: Льоренте, 54, Партей, 80

Сельта – Леванте – 2:3

Вилучення: Ноліто, 90+4 (друга жовта) – Мірамон, 58

Голи: Міна, 36, Аспас, 45+1 – Барді, 11, 28, Майораль, 52

Реал Сосьєдад – Севілья – 0:0

Мальорка – Гранада – 1:2

Голи: Ернандес, 20 – Діас, 45+1, Фернандес, 69

Вилучення: Ернандес, 90+7 (друга жовта)

Мадридський Атлетіко приймав Хетафе. Суттєва перевага у контролі м'яча була за господарями, але до перерви "матрацники" завдали лише 3 удари по воротах – жоден з них не влучив у площину воріт. У гостей був лише один небезпечний момент – на 10-й Максімовіч прийняв передачу у штрафному майданчику і пробив, однак м'яч влучив у поперечину. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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Одразу після перерви господарі могли вийти уперед. Дієго Коста вистрибнув назустріч прострілу у карний майданчик, але точно пробити йому завадив голкіпер. "Матрацники" реабілітувались на 54-й – Льоренте підхопив м'яч на межі штрафного майданчика і з розвороту пробив під ліву стійку. На 80-й перевагу подвоїв Томас Партей. Він своєчасно опинився на добиванні у штрафному і пробив у правий кут. Це була перемога.

Леванте на виїзді зустрічався із Сельтою. Гостям вдалось відкрити рахунок вже на 11-й хвилині. Це Кампанья віддав під удар Барді, який пробив точнісінько під ліву стійку. Одразу на 14-й Майораль збільшив перевагу, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. До перерви господарям вдалось відігратись. На 36-й хвилині Араухо навісив з кутового у штрафний майданчик, а Санті Міна в дотик замкнув. А під завісу тайму голкіпер необачливо зіграв на виході і Яго Аспас, скориставшись моментом, його перекинув.

На початку другого тайму "жаби" знову вийшли уперед. Це Майораль замкнув простріл Рочіни ударом під поперечину. На 58-й Леванте залишився у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Мірамон. Проте, не зважаючи на перевагу, господарям до кінця матчу створити небезпечних моментів так і не вдалось.

Севілья завітала у гості до Реал Сосьєдаду. Перша половина зустрічі була дуже нудною. Команди здебільшого перепасовувались у центрі поля і не ризикували йти у атаку. Лише під завісу тайму Меріно, з межі штрафного майданчика, пробив у праву дев'ятку, однак голкіперу вдалось парирувати цей удар. У другому таймі ситуація суттєво не змінилась. На 60-й хвилині Порту увірвався у штрафний і потужно пробив, але м'яч влучив у поперечину. Більше вартих уваги моментів у другому таймі не відбулось.

Мальорка приймала Гранаду. Для господарів ситуація у турнірній таблиці була плачевною, тому їх влаштовувала тільки перемога. На 20-й хвилині рахунок відкрив Кучо Ернандес. Він майстерно обіграв двох захисників, вийшов на ударну позицію та закрутив на дальню стійку. У компенсований час гостям вдалось відновити рівновагу. Це Віктор Діас, з межі штрафного майданчика, блискавично пробив з льоту – голкіпер не мав шансів зреагувати на цей удар.

А на 69-й гості вийшли уперед – Фернандес, з меж штрафного майданчика, пробив по центру воріт. Більше цікавих моментів не відбулось і фінальний свисток зафіксував перемогу Гранади – 1:2. Внаслідок цієї поразки Мальорка втратила усі шанси залишитись у Ла Лізі.

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