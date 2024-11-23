Атлетіко приймав Алавес в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Атлетіко здобув непросту перемогу над Алавесом. Такою її зробив пенальті вже на старті зустрічі. Гол Гуріді на 7-й хвилині став найшвидшим із 11-метрової позначки, який "матрацники" пропустили в Ла Лізі під керівництвом Дієго Сімеоне.

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Власне, це був єдиний удар гостей у площину воріт Яна Облака. Однак понад годину їм вдавалося зберігати перевагу в рахунку. Все змінила поява Сьорлота, який торік програв Артему Довбику боротьбу за приз Пічічі. Норвежець спочатку організував пенальті для Грізманна, а через 10 хвилин забив сам.

Ця перемога дозволила Атлетіко бодай тимчасово випередити Реал, який зіграв на 2 матчі менше.