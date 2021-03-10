Атлетіко приймав Атлетік в рамках 18-го туру Ла Ліги. Звіт зустрічі читайте на Футбол 24.

Гості шокували підопічних Сімеоне вже на старті поєдинку, Муньяїн замкнув простріл з правого флангу. Мадридці перехопили ініціативу і змогли вирівняти становище ще до свистка на перерву.

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У другому таймі гравці Атлетіко продовжили контролювати гру, але звичайно, нічия не влаштовувала "матрацників". Оборона Атлетіка не витримала і була змушена фолити у власному штрафному майданчику, що призвело до пенальті. Реалізовувати 11-метровий взявся нападник господарів Луїс Суарес, уругваєць холоднокровно переграв голкіпера.

До фінального свистка мадридці володіли м'ячем, кілька нагод Атлетіка наприкінці зустрічі завершились нічим. У підсумку – заслужена перемога команди Сімеоне.

Після 26-ти турів Ла Ліги Атлетіко залишається лідером перегонів, випереджаючи Барсу на 6 очок, а Реал – на 8.

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