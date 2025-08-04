Атлетіко повідомив про значне зростання продажів клубної продукції після повернення до використання класичної емблеми з ведмедем, суничним деревом і червоно-білими смугами, інформує vozpopuli.

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Повернення до старого дизайну, що відбулося після проведеного серед уболівальників референдуму, призвело до зростання продажів більш ніж на 30% за останні два роки. Липень став рекордним місяцем за обсягом реалізації товарів в офіційних магазинах клубу.

Повідомляється, що особливу популярність мають нові футболки з класичним стилем, що стало ключовим фактором підвищення попиту. У минулому сезоні роздрібні продажі клубу досягли 11,8 млн євро, тоді як роком раніше, коли дизайн форми Nike зазнав критики, ця цифра ледь досягала 10 млн євро.

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