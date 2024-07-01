Атлетіко завершив перехід зірки збірної Іспанії, – ЗМІ
Атлетіко поповнить свою команду досвідченим захисником Реал Сосьедада та збірної Іспанії Робіном Ле Норманом.
"Матрацники" підшукували посилення в лінію оборони і зупинили свій вибір на гравцю "біло-голубих". Робін Ле Норман ще кілька тижнів тому сказав "так" Атлетіко.
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Як інформує Маттео Моретто, "матрацники" досягни принципової угоди з Реал Сосьєдадом. Найближчими днями два клуби обміняються документами та оформлять закриття операції. Атлетіко заплатить за захисника близько 28-30 мільйонів.
Нагадаємо, Ле Норманн виступає за Реал Сосьєдад з 2019 року. Загалом він зіграв за команду у 221 матчі, забивши шість голів та віддавши шість асистів.