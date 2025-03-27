Атлетіко шукає нового гравця на позицію лівого півзахисника в схему 4-4-2 – головний тренер Дієго Сімеоне вважає, що Самуеля Ліно і Конора Галлахера йому недостатньо. Пріоритетною метою Атлетіко є Алекс Баена, але мадридський клуб відлякує ціна – Вільяреал запитує 50 млн євро.

Вест Хем хоче продати бразильця, яким цікавився Шахтар – джерело назвало імовірність трансферу до "гірників"

Так Атлетіко переключився на Луїса Гільєрме, який просиджує в запасі Вест Хема. Минулого літа лондонський клуб заплатив за цього бразильця Палмейрасу 23 млн євро, але той так і не адаптувався в АПЛ. Як інформує Football Espana, Вест Хем відкритий до варіанту з орендою або остаточним продажем за 30 млн євро.

Мадридський клуб вважає цю ціну завищеною. Раніше повідомлялося, що Луїса Гільєрме "веде" Шахтар.

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