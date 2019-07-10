Атлетіко зацікавився Меньє

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Томас Меньє потрапив до сфери зацікавлень мадридського Атлетіко.

"Матрацники" розглядають варіант із запрошенням бельгійського захисника, повідомляє Diario AS.

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Атлетіко продовжує пошуки виконавця на правий фланг оборони після відходу Хуанфрана. Пріоритетним варіантом для мадридців був Нелсон Семеду, але Барселона відмовилася включити його в угоду з трансферу Грізманна. Натомість Меньє був резервістом ПСЖ, програвши боротьбу за місце в основі ветерану Дані Алвесу.

Сам 27-річний бельгієць, однак, прагне залишитися на Парк де Пренс і стати основним фланговим оборонцем. Та боси паризького клубу можуть продати його через завершення контракту вже влітку 2020 року.

У сезоні 2018/19 Томас Меньє провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Якщо Атлетіко не зуміє його підписати, то спробує підсилитися оборонцем Тоттенхема Кіраном Тріпп'єром.

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