Атлетіко заробив 100 мільйонів євро, продавши частину Вісенте Кальдерон

Мадридський Атлетіко заробляє шалені гроші на продажі свого колишнього стадіону.

Клуб з Мадриду продав дві земельні ділянки, на яких розташований колишній стадіон "матрацників" Вісенте Кальдерон. Загалом Атлетіко заробив 100 млн євро з продажу землі.

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Крім того, незабаром "матрацники" збираються продати і третю ділянку, яка принесе клубу ще близько 80 млн євро, повідомляє AS.

Нагадаємо, Атлетіко незмінно проводив на Вісенте Кальдерон свої домашні матчі, поки не перебрався на ультрасучасний Ванда Метрополітано восени 2017-го.

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