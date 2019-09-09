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Атлетіко запускає власну криптовалюту

16:12 144 Читать на русском
Атлетіко запускає власну криптовалюту
Атлетіко / ФК Атлетіко

Іспанський клуб знаходить все нові і нові способи аби зацікавити вболівальників.

Мадридський Атлетіко випускає власну криптовалюта для своїх шанувальників. Клуб вже уклав угоду з блокчейн-компанією Socios, яка займається розробкою фан-токенів. Про це повідомляє Inside World Football.

Фан-токени Атлетіко можна буде отримати шляхом обміну через спеціальний додаток. Криптовалюта буде коштувати 2 євро за штуку і буде доступною для покупки вже восени 2019 року.

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Фан-токени дозволять уболівальникам активніше брати участь у житті улюбленої команди. За допомогою нової монети і мобільного додатку шанувальники Атлетіко зможуть голосувати за товариські матчі, вибирати кольори та символіку клубу, а також отримувати інші бонуси.

Раніше співпрацю з Socios розпочали Ювентус, ПСЖ, Рома та Вест Хем.

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