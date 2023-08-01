Аргентинський фахівець Дієго Сімеоне може продовжити контракт з Атлетіко до 2026 року.

Керівництво мадридського Атлетико має намір продовжити контракт з аргентинським наставником Дієго Сімеоне. Про це пише іспанське видання Marca.

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За інформацією джерела, переговори між клубом і 53-річним фахівцем мають відбутися в жовтні цього року, коли в Атлетіко буде пауза в офіційних матчах, викликана іграми національних збірних.

Боси мадридців хочуть продовжити угоду з Дієго Сімеоне до 2026 року. Аргентинський фахівець працює в іспанській команді із зими 2011-го. Ніяких фінансових аспектів нової угоди не розголошується.

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