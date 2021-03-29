Хавбек збірної Іспанії став трансферною ціллю "матрацників", повідомляє Calciomercato.

Атлетіко встановив солідний цінник на Льоренте

Атлетіко готовий підписати Руїса в літнє трансферне вікно. Наразі мадридці готують пропозицію щодо переходу іспанця, на якого Наполі повісив цінник на 50 млн євро. Контракт вихованця Бетіса з "партенопейцями" чинний до літа 2023 року, але він так і не зміг стати лідером команди. Керівництво неаполітанців прагне замінити його хавбеком Верони Маттією Дзакканьї.

У нинішньому сезоні Фабіан Руїс провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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