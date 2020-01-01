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Атлетіко замість Кавані готовий підписати форварда з чемпіонату Китаю

06:30 249 Читать на русском
Атлетіко замість Кавані готовий підписати форварда з чемпіонату Китаю
Седрік Бакамбу / фото із соцмереж

Мадридський Атлетіко продовжує шукати варіанти підсилення атакувального потенціалу команди.

"Матрацники" серйозно розглядають варіант покупки нападаника Бейцзін Гоань Седріка Бакамбу, повідомляє Goal.com.

Сімеоне провів кілька зустрічей з Кавані – форвард все ближчий до переходу в Атлетіко

За інформацією видання, здійснити цей трансфер Атлетіко планує, якщо не вдасться підписати форварда ПСЖ Едінсона Кавані.

Мадридці вважають що трансфер 28-річного конголезького футболіста, який раніше грав за Вільяреал, буде кращим за Пако Алькасера ​​з Борусії або Дріса Мертенса з Наполі. Оскільки Седрік знайомий з Ла Лігою, має хорошу статистику і може прийти безкоштовно.

Атлетіко веде переговори з Алькасером

Нагадаємо, Седрік перейшов у Бейцзін із Вільяреала взимку 2018 року і відмінно показав себе в китайській лізі, забивши 10 голів у 16 поєдинках, що допомогло його команді здобути срібні медалі.

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Теги
Іспанія Трансфери Седрік Бакамбу Седрік Бакамбу Бейцзін Гоань Бейцзін Гоань Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко
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