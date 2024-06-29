"Матрацники" активно готуються до нової кампанії і чітко слідують своєму плану з підсилення складу. Дієго Сімеоне хотів нового захисника і вибір пав на Робіна Ле Нормана.

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Marca повідомляє, що Атлетіко домовився з Реал Сосьєдадом про перехід захисника ще два тижні тому. Про угоду буде оголошено в липні – можливо, наступного тижня. "Матрацники" заплатить за футболіста збірної Іспанії близько 30 млн євро.

Нагадаємо, що Ле Норманн виступає за Реал Сосьєдад з 2019 року. Загалом він зіграв за команду у 221 матчі, забивши шість голів та віддавши шість асистів.

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