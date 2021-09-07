Ян Облак може незабаром покинути мадридський клуб, що означатиме зміну основного голкіпера вперше за багато років.

Зарплатний ліміт "матрацників" після переходу Антуана Грізманна опинився на межі, через що у клубі задумуються про трансфери на вихід. Одною із "жертв" може стати Ян Облак.

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За інформацією La Razon, якщо словенець не продовжить чинний до 2023 року контракт, Атлетіко розглядатиме варіанти його продажу. Зараз в Облака одна із найбільших зарплат у клубі. На випадок потенційного відходу Яна "матрацники" вже мають альтернативу – це Еміліано Мартінес. Гра голкіпера Астон Вілли вразила Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, Ян Облак перебрався на Ванда Метрополітано із Бенфіки в 2014-му. Зараз в активі 28-річного стража воріт 306 поєдинків за мадридців.

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