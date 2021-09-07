Атлетіко задумується про продаж Облака – все через Грізманна
Ян Облак може незабаром покинути мадридський клуб, що означатиме зміну основного голкіпера вперше за багато років.
Зарплатний ліміт "матрацників" після переходу Антуана Грізманна опинився на межі, через що у клубі задумуються про трансфери на вихід. Одною із "жертв" може стати Ян Облак.
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За інформацією La Razon, якщо словенець не продовжить чинний до 2023 року контракт, Атлетіко розглядатиме варіанти його продажу. Зараз в Облака одна із найбільших зарплат у клубі. На випадок потенційного відходу Яна "матрацники" вже мають альтернативу – це Еміліано Мартінес. Гра голкіпера Астон Вілли вразила Дієго Сімеоне.
Нагадаємо, Ян Облак перебрався на Ванда Метрополітано із Бенфіки в 2014-му. Зараз в активі 28-річного стража воріт 306 поєдинків за мадридців.
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