Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вже не є безальтернативним наставником для "матрацників".

Невдалі результати Атлетіко в поточному сезоні, зокрема виліт з єврокубків ще восени, породжують розмови щодо відставки Дієго Сімеоне, повідомляє LaRazon з посиланням на El Chiringuito.

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Наступним наставником "матрацників може стати Луїс Енріке, який має намір покинути збірну Іспанії після ЧС-2022. Втім, фахівець висунув умову – йому мають дозволити перебудову складу. Щодо Сімеоне, то сума компенсації, прописана в його контракті (розрахованому до літа 2024 року) становить 14 млн євро. Сторони можуть провести переговори щодо зменшення цієї суми.

Зауважимо, що Атлетіко вперше у своїй історії посів останнє місце в групі Ліги чемпіонів. У Ла Лізі справи краще – третє місце, але відставання від другої Барселони становить вже 8 очок.

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