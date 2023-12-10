В рамках 16-го туру іспанської Прімери 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 16-й тур

Атлетіко – Альмерія – 2:1

Голи: Мората 17, Корреа, 22 – Баптістао, 62

Гранада – Атлетік – початок о 17:00

Кадіс – Осасуна – початок о 19:30

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Атлетіко у першому матчі дня приймав Альмерію. Старт зустрічі виявився феєричним – вже на 6-й хвилині забив Грізманн (але гол скасували), на 17-й він асистував Мораті (той реалізував вихід віч-на-віч), а на 22-й Корреа подвоїв перевагу мадридців. Гості дивом уникнули розгрому до перерви, однак в другому таймі гра дещо вирівнялась.

На 62-й хвилині Лео Баптістао навіть скоротив відставання у рахунку, зігравши на добиванні після дальнього пострілу. Після цього пішли розміни моментами. Атлетіко нервував (особливо наприкінці) – і все ж втримав свою перемогу. Завдяки цьому успіху "матрацники" обійшли Барселону й вийшли на третє місце.

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