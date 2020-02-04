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Атлетіко втратив Тріпп'єра перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля – гравець переніс операцію

20:36 430 Читать на русском
Атлетіко втратив Тріпп'єра перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля – гравець переніс операцію
Дієго Сімеоне та Кіран Тріпп'єр / Фото ФК Атлетіко

Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр підвів свою команду перед важливими поєдинками лютого.

 

Кіран Тріпп'єр зазнав травми паху та був змушений лягти під ніж, повідомляє Marca.

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Операція пройшла успішно, але на відновлення 29-річного англійця знадобиться кілька тижнів. Кіран не зможе допомогти своїй команді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який запланований на 18 лютого.

Нагадаємо, захисник перебрався влітку з Тоттенхема в Атлетіко за 22 млн євро. В поточному сезоні Ла Ліги Тріпп'єр провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Атлетіко - Ліверпуль Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр
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