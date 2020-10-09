Атлетіко втратив свого захисника на тривалий термін
Захисник Атлетіко Шіме Врсалько не допоможе "матрацникам" до кінця 2020 року.
Хорвату зробили чергову операцію на лівому коліні, через що він з'явиться на полі аж у січні 2021 року, повідомляє офіційний твіттер Атлетіко.
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Зазначимо, що це вже третя операція для Врсалька, яку йому зроблять на коліні. Раніше, хірургічне втручання знадобилось, коли Шіме зазнав розриву передньої хрестоподібної зв’язки, а у травні 2020 року пройшов артроскопію для видалення хірургічного матеріалу після попередньої процедури.
До слова, Врсалько через травми провів лише 7 матчів у минулому сезоні у складі Атлетіко, записавши до свого активу 1 асист.
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