Захисник Атлетіко Шіме Врсалько не допоможе "матрацникам" до кінця 2020 року.

Хорвату зробили чергову операцію на лівому коліні, через що він з'явиться на полі аж у січні 2021 року, повідомляє офіційний твіттер Атлетіко.

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Зазначимо, що це вже третя операція для Врсалька, яку йому зроблять на коліні. Раніше, хірургічне втручання знадобилось, коли Шіме зазнав розриву передньої хрестоподібної зв’язки, а у травні 2020 року пройшов артроскопію для видалення хірургічного матеріалу після попередньої процедури.

До слова, Врсалько через травми провів лише 7 матчів у минулому сезоні у складі Атлетіко, записавши до свого активу 1 асист.

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