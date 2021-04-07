Уругваєць пропустить щонайменше 3 тижні, повідомляє AS.

Реал – Барселона: Ель Класіко розсудить скандальний іспанський арбітр

Суарес не зміг завершити тренування у середу. Лідер атак "матрацників" відчув м'язовий дискомфорт. Ветеран через ушкодження лівої ноги змушений буде пропустити матчі Ла Ліги проти Бетіса, Ейбара, Уески та Атлетіка. Штаб мадридців сподівається на повернення Суареса 2 травня у матчі проти Ельче, а вже 9 травня "матрацники" зустрінуться із колишнім клубом 34-річного форварда – Барселоною.

"Блаугранас" наразі є головним конкурентом Атлетіко в боротьбі за титул. В активі "матрацників" 66 очок, Барса має 65 пунктів, а мадридський Реал – 63 бали. Натомість Луїс Суарес у нинішньому сезоні провів 26 матчів у чемпіонаті, в яких забив 19 м'ячів.

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