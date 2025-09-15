Захисник Давід Ганцко і форвард Хуліан Альварес не зможуть допомогти Атлетіко в матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Атлетіко стурбований новинами про кадрові проблеми. Давід Ганцко і Хуліан Альварес пропустили недільне тренування і, ймовірно, не зможуть зіграти в гостьовому матчі проти Ліверпуля в 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів. Як інформує Marca, їх участь не виключена повністю, але шанси вийти на поле обох гравців вкрай малі.

Реал зіштовхнувся з несподіваною процедурою від Ла Ліги – це не сподобалось УЄФА

Альварес отримав травму коліна, коли асистував на Барріоса в матчі з Вільяреалом (2:0). Стан щиколотки Ганцко також не вселяє оптимізму: набряк, через який він був змушений покинути поле, повністю кульгаючи всього через вісім хвилин після початку гри, все ще помітний.

За нинішнього стану справ велика ймовірність, що Атлетіко приїде на Енфілд без п'яти гравців, які вважалися опорою команди: Хуліана, Ганцко, Баени, Альмади і Хіменеса.

Матч Ліверпуль – Атлетіко відбудеться в середу, 17 вересня.

Атлетіко вперше переміг у сезоні, Хетафе прибив екс-команду Луніна за 5 хвилин, перша поразка Атлетіка