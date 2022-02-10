Хосе Хіменес здав позитивний тест на коронавірус, інформує прес-служба Атлетіко. Гравця вже ізолювали згідно з ковідними протоколами Прімери. Торік він теж хворів.

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Участь 27-річного основного оборонця в поєдинку проти Хетафе (12 лютого) виключена, а в матчі проти Леванте (16 числа) – під дуже великим питанням. Найімовірніше, Хіменес не встигне повноцінно відновитись від сумнозвісної хвороби.

Поточного сезону Хосе Марія відіграв 20 поєдинків і раз асистував. Останні 4 гри Прімери 2021 року уругваєць пропустив, а "матрацники" поступились.

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