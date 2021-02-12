Один з лідерів Атлетіко Хосе Хіменес зазнав пошкодження і вилетів на три тижні, повідомляє Marca.

Атлетіко оголосив про втрату ще двох ключових гравців через COVID-19

Таким чином "матрацники" залишаться без свого ключового захисника на 4 матчі Ла Ліги та на перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, який запланований на 23 лютого. Нагадаємо, низка підопічних Сімеоне також перебувають під наглядом лікарів через спалах коронавірусу у таборі мадридців.

Наразі Атлетіко лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на 5 очок з матчем у запасі.

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