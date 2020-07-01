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Атлетіко втратив епоху – на місці колишньої арени мадридців залишились лише руїни

1 липня 19:19 - Читать на русском
Атлетіко втратив епоху – на місці колишньої арени мадридців залишились лише руїни
Вісенте Кальдерон / Фото ФК Атлетіко

Легендарний стадіон Вісенте Кальдерон зник з карти столиці Іспанії.

У мережі з'явилось відео із заключними роботами щодо знесення колишнього стадіону Атлетіко Вісенте Кальдерон.

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На кадрах можна помітити, що від арени не залишилось майже нічого, окрім купи брухту та шматка трибуни, якій, схоже, ще недовго залишилось стояти.

Нагадаємо, у вересні 2017-го Атлетіко перебрався на новий стадіон Ванда Метрополітано, який вміщує 70 тисяч вболівальників та вже встиг прийняти фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

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Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Відеоновини Ванда Метрополітано Вісенте Кальдерон
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