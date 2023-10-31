Атлетіко запропонував чинному головному тренеру команди Дієго Сімеоне продовжити контракт, який закінчується влітку 2024-го року. Про це інформує COPE. Згідно з джерелом, боси "матрацників" пропонують аргентинському фахівцеві нову трирічну угоду.

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Повідомляється, що договір передбачатиме пункт про розірвання контракту в разі непотрапляння Атлетіко в Лігу чемпіонів за підсумками будь-якого з сезонів. У цьому випадку розірвати угоду зможе як клуб, так і сам Сімеоне. У разі активації цього пункту нікому зі сторін не доведеться виплачувати компенсацію.

Згідно з Marca, Cімеоне погодився на суттєве заменшення зарплати.

Нагадаємо, що Сімеоне тренує Атлетіко з 2011 року. Цього сезону він укотре трансформував свою команду, яка грає в яскравий атакувальний футбол. Після 11 турів Ла Ліги "матрацники" посідають 3-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

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