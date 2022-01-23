У нинішньому сезоні Атлетіко зовсім не нагадує команду, яка у травні здобула чемпіонський титул. Дієго Сімеоне витратив величезні гроші на якісних атакувальних гравців, але налаштувати цей оркестр не зміг. Водночас мадридці втратили ще й свою головну зброю – надійну оборону. Сьогодні вже перший гол Валенсії означав би, що за 22 тури Ян Облак пропустив більше, ніж за увесь минулий сезон. "Кажани" теж зірок із неба не хапають, але у сприятливий день здатні дати бій будь-якому супернику.

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Перші хвилин двадцять команди придивлялися одна до одної. Атлетіко робив ставку на індивідуальні вміння своїх зірок (передусім Феліша та Суареса), а гості на це відповідали жорсткістю. Не можна сказати, що валенсійці діяли грубо, але діставалося "матрацникам" регулярно. Згодом Валенсія ще й забила. Гедеш у центрі поля відібрав м'яч у Ермосо, після чого зіграв на Юнуса Мусу, а той з-за меж штрафного майданчика потужно пробив у ближній кут. Облак врятувати не зміг, хоча нічого надскладного не було.

Зовсім не йшла гра у господарів. Беззубо в атаці й жахливо в обороні. Чергова помилка, і Облак знову дістає м'яч із сітки. Антоніо Лато та Уго Дуро не пробачили захисникам необачних дій. Влучний удар в активі форварда. Атлетіко прокинувся лише по перерві. Валенсії довелося відбиватися усіма можливими силами. Але навіть цього виявилося недостатньо після низки кутових. Чергова подача, і ніхто не заважає Матеусу Куньї з меж воротарського відправити м'яч у сітку.

Невдовзі розкішний шанс зрівняти рахунок втратив Луїс Суарес. Валенсія вирішила, що цього досить. Гості взялися битися за свою перемогу. Часом навіть буквально. Арбітр показав гравцям "кажанів" аж шість попереджень, але ніхто так і не награв на вилучення. Зразковий приклад застосування тактики дрібного фолу. Проте цього виявилося недостатньо. Вже у компенсований час Атлетіко не лише зрівняв, а й перемогу вирвав.

Спочатку Карраско розігнав атаку лівим флангом і прострілив у штрафний. Там Суарес лише налякав голкіпера, а Корреа забив. Через дві хвилини вже Ермосо змусив трибуни Ванда Метрополітано шаленіти. Передачу вирізав Матеус Кунья. Бразилець вийшов на поле в другому таймі й оформив гол+пас. Чудово вгадав із заміною Дієго Сімеоне. Перемога дозволила Атлетіко набрати 36 очок і зміцнити свої позиції у зоні ЛЧ. Валенсія залишилася дев'ятою.