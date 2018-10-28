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Атлетіко відзначився неймовірним досягненням серед команд топ-5 ліг Європи

07:30 867 Читать на русском
Атлетіко відзначився неймовірним досягненням серед команд топ-5 ліг Європи
Дієго Годін та Філіпе Луїс / ФК Атлетіко

Мадридський Атлетіко наразі є єдиною командою з топ-5 ліг, яка ще не пропускала в першому таймі.

Атлетіко в матчі 10 туру Ла Ліги вдома приймав Реал Сосьєдад. Підопічні Дієго Сімеоне впевнено перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Дієго Годіна та Філіпе Луїса.

Атлетіко переміг Реал Сосьєдад та очолив турнірну таблицю: 10 тур Ла Ліги, матчі суботи

У цьому матчі "матрацники" знову не пропустили в першому таймі. Наразі команда з Мадрида залишається єдиною серед усіх у топ-5 лігах, кому це вдавалось.

Атлетіко після 10 турів має 19 очок і очолює турнірну таблицю Ла Ліги.

Атлетіко переміг Реал Сосьєдад та очолив турнірну таблицю: 10 тур Ла Ліги, матчі суботи

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