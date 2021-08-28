Аргентинець переїхав у чемпіонат Італії, повідомляє офіційний сайт фріульців.

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Удінезе орендував Переса на сезон. Перед переходом оборонець продовжив контракт із Атлетіко. Нова угода Переса з "матрацниками" розрахована до літа 2026-го. Центрбек став гравцем мадридців ще в липні 2018-го, але досі не провів жодного матчу в команді Сімеоне.

Сезон 2020/21 Неуен Перес провів у складі Гранади. У його активі 26 матчів за середняки Прімери в усіх турнірах.

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