Реал у попередньому турі став чемпіоном Іспанії, розгромивши Еспаньйол. Королівський клуб гучно відсвяткував титул, але на наступний матч святкування не перенесеться. У неділю Реал перед мадридським дербі з Атлетіко не отримає чемпіонський коридор, повідомляє El Partidazo de COPE.

"Цей жест народився для визнання чемпіона, а дехто хоче перетворити його в публічне приниження, в данину, яку мають платити суперники. Атлетіко за жодних умов не братиме участь у цьому знущанні. Свою позицію ми нікому не нав'язуємо", – цитує видання джерело в клубі.

Атлетіко виграв попередній чемпіонат Іспанії, але в першому турі поточного чемпіонату також не отримав чемпіонського коридору від Сельти. "Матрацники" наразі посідають лише четверте місце у Прімері.

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