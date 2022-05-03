Атлетіко відмовляється принижуватися чемпіонським коридором для Реала
"Матрацники" не бажають віддавати шану чемпіонству сусідів по Мадриду.
Реал у попередньому турі став чемпіоном Іспанії, розгромивши Еспаньйол. Королівський клуб гучно відсвяткував титул, але на наступний матч святкування не перенесеться. У неділю Реал перед мадридським дербі з Атлетіко не отримає чемпіонський коридор, повідомляє El Partidazo de COPE.
"Цей жест народився для визнання чемпіона, а дехто хоче перетворити його в публічне приниження, в данину, яку мають платити суперники. Атлетіко за жодних умов не братиме участь у цьому знущанні. Свою позицію ми нікому не нав'язуємо", – цитує видання джерело в клубі.
Атлетіко виграв попередній чемпіонат Іспанії, але в першому турі поточного чемпіонату також не отримав чемпіонського коридору від Сельти. "Матрацники" наразі посідають лише четверте місце у Прімері.
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