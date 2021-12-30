"Матрацники" не захотіли переплачувати італійцям за форварда, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сімеоне відреагував на відхід Кости з Атлетіко

Влітку Мілік стане вільним агентом, тому Атлетіко розраховував забрати гравця за скромну суму. Натомість Наполі попросив чималі 15 млн євро. Іспанський гранд вирішив переключитися на інших нападників, щоб замінити Дієго Косту вже у січні.

Додамо, що Наполі не включив Міліка у заявку на сезон 2020/21, і поляк вже кілька місяців перебуває без ігрової практики.

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