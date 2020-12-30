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Атлетіко веде переговори з Алькасером

12:11 200 Читать на русском
Атлетіко веде переговори з Алькасером
Пако Алькасер / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Іспанії Пако Алькасер близький до повернення у Прімеру.

Нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер повідомив керівництво клубу про своє бажання покинути "джмелів", повідомляє видання Marca. Основною причиною такого бажання стало підписання "чорно-жовтими" норвезького форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда, який може витіснити Алькасара зі складу Борусії, що є вкрай небажаним перед стартом Євро-2020.

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Основним претендентом на 26-річного іспанця є мадридський Атлетіко, який вже розпочав перемовини з представниками футболіста. У Дієго Сімеоне є два варіанти для підсилення атаки своєї команди – Пако Алькасер або Едінсон Кавані з ПСЖ. Уругваєць є фаворитом наставника Атлетіко, однак він відлякує роботодавців своєю високою зарплатою. Натомість у мадридському клубі розглядають і варіант з орендою Алькасера на частину сезону.

Нагадаємо, Пако став повноправним гравцем Борусії 1 лютого 2019 р. і обійшовся німцям у 23 млн євро. Ще 5 млн Барселона, кольори якої Алькасер захищав до цього, отримає у якості бонусів. Окрім цього, Барселона отримає 5% від суми наступного перепродажу Алькасера. До слова, у Барселону Пако перейшов із Валенсії у 2016 році.

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