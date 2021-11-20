Атлетіко вдало оскаржив дискваліфікацію Грізманна за брутальний удар в голову Фірміно
Антуан Грізманн зможе допомогти Атлетіко вже у матчі 5-го туру ЛЧ проти Мілана.
Після апеляції було вирішено скоротити дискваліфікацію француза з 2 матчів до одного, інформує офіційний сайт УЄФА.
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Грізманн був вилучений ще у поєдинку 3-го туру проти Ліверпуля (2:3). Зірка Атлетіко прямою ногою жорстко влетів в обличчя Роберто Фірміно. Завдяки вдалій апеляції нападник "матрацників" вже відбув своє покарання, пропустивши матч-відповідь з мерсисайдцями (0:2).
Додамо, що найближчим суперником Атлетіко в ЛЧ стане Мілан (24-го листопада). Наразі підопічні Сімеоне йдуть лише третіми, поступаючись Порту одним очком і випереджаючи "россонері" на 3.
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