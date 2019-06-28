Атлетіко узгодив трансфер Ренана Лоді – бразильцем цікавився Шахтар

Бразильський захисник Ренан Лоді продовжить кар'єру в Атлетіко.
Атлетіко домовився з Атлетіко Паранаенсе щодо трансферу Ренана Лоді, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Про деталі контракту 21-річного бразильця та "матрацників" не повідомляється, як і невідома сума трансферу.
Варто відзначити, що раніше в послугах Ренана був зацікавлений донецький Шахтар.
У 2019 році Лоді провів за Атлетіко Паранаенсе 11 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.
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